Güney Lefkoşa'da yangın

Güney Lefkoşa’da, Lefkoşa-Limasol anayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Lefkoşa-Limasol yolu yakınlarında çıkan yangına Rum Orman Dairesi’ne ait 10, İtfaiye Birimi’ne ait 6 aracın yanı sıra Orman Dairesi’ne ait uçak ile polise ait helikopter de müdahale ediyor.

Rum polisi, yangından kaynaklanan dumanların görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle Lefkoşa-Limasol yolunu trafiğe kapattı.

Haberde; trafiğin, eski Lefkoşa-Limasol yolundan sağlandığı belirtildi.