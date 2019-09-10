Güneyde 15 yaşındaki çocuğun ölümü

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta ölen 15 yaşındaki çocuğun ölüm nedenleri irdelendi.

Politis gazetesi “Doğal Olmayan Ölüm Değil, Bu Suç” başlıklı haberinde, 15 yaşındaki Stilyano isimli erkek çocuğun, yaşam koşullarına vurgu yaparak söz konusu çocuğun, doğal olmayan bir ölüm neticesinde değil, sürekliği olan bir suç nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazete, çocuğun, babasının şiddetine maruz kalan bir çocuk olduğunu, annesinin de sorunlu olduğuna dikkat çekerken, babası için “ya onu öldüreceğim, ya da kendim intihar edeceğim” ifadelerini kullandığını da yazdı.

15 yaşındaki çocuğun yaşadığı dramının, Rum Sosyal Hizmetler Dairesi, polis ve okul tarafından bilindiğini ancak sadece 2 veya 3 kişinin çocuğun kaderini değiştirmeye çabaladığını yazan gazete ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Öte yandan, Alithia gazetesine göre, Ruh Sağlığı Hizmetleri Müdürü Anna Papadisiotu yaptığı açıklamada, 2010-2011 yıllarında çocuğun ailesiyle işbirliği içerisinde olduklarını ancak herhangi bir sorun tespit etmediklerini ifade etti.

Papadisiotu, çocuğun da 8 yıl önce aynı birime havale edildiğini ve ruh sağlığının incelendiğini, ailesinin de geldiğini, o dönemde bir sorun tespit edilememesine karşın, o dönemde aile ve okulla işbirliğine devam edilmesi için çaba harcandığını ancak bunun devam etmediğini belirtti.

Gazete, haberin içerisinde ayrıca Rum Çalışma Bakanı’nın, çocuğun ölüm nedenlerinin araştırılmasına ilişkin öneriyi Bakanlar Kurulu’na sunmasının beklendiğini de yazdı.