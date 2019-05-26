Güneyde Avrupa Parlamentosu seçimi

Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalye dolduracak milletvekilini belirlemek için Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimlere saat 12.00 itibariyle katılımın yüzde 19 olduğu açıklandı.

Seçimlerde, öğle arasına kadar 119 bin Kıbrıslı Rum ile 2 bin 777 Kıbrıslı Türk’ün oy kullandığı bildirildi.

2014’te yapılan AP seçimlerinde ise 12.00 itibariyle genel katılım oranı yüzde 18; Kıbrıslı Türklerin katılım oranı ise yüzde 1.35 olmuştu.

Kıbrıslı Türklerin bugünkü seçimlerde saat 12.00 itibariyle katılım oranı ise yüzde 3.3 olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, 12.00-13.00 saatleri arasında ara verilen oy verme işlemi 13.00’de başlayıp, 18.00’e kadar devam edecek.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin bugünkü seçim sürecine katılımında artış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin katılımının, Avrupa Birliği’nin değerleri ve dayanışmasıyla Ada’nın yeniden birleşmesine yardımcı olabileceği mesajını gönderdiğini ifade etti.