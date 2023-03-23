Güneyde barajlardaki doluluk oranı endişe verici

Güney Kıbrıs’taki barajlardaki doluluk oranına ilişkin verilerin endişe verici olduğu belirtildi.
Haravgi gazetesi barajlardaki doluluk oranının 202 milyon metre küpe denk gelen yüzde 69.4 şeklinde olduğunu yazdı.
Gazete bu yılki doluluk oranının geçen yıla göre 59 milyon metre küp daha az olduğunu da belirtti.
Habere göre geçen yıl barajlardaki oran yüzde 89.1 şeklinde kaydedildi.
Yeorgiu, en büyük baraj olan Kuri’de ise doluluk oranının yüzde 64.4 olarak kaydedildiğini ifade etti.
-Argaka barajı taştı
Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Argaka barajının geçtiğimiz Salı akşamı taştığını belirtti.
Habere göre Argaka Muhtarı Spiros Pelopida yaptığı açıklamada Argaka barajının, Baf bölgesinde bu yıl taşan ilk baraj olduğuna dikkati çekti.
Gazete Argaka barajının, 990 bin metre küp kapasiteyle, Güney Kıbrıs’taki küçük barajlardan biri olduğunu yazdı.