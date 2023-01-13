Güneyde başkanlık seçimine ilişkin anket

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu (RİK) tarafından yaptırılan başkanlık seçimine ilişkin anketin sonuçları bugünkü basında yer aldı.

Politis gazetesi anket sonuçlarına yer verirken sonuçların, Nikos Hristodulidis’in oy oranının yüzde 30’un altında olduğunu gösterdiğini yazdı.

Gazete Hristodulidis’in rakipleri Averof Neofitu ile Andreas Mavroyannis’in ise yüzde 20 oranını geçtiğini belirtti.

RİK’in, kasım ayında yayımladığı anket sonucuna göre Hristodulidis’in yarım puan oy kaybına uğradığını belirten gazete, Mavroyannis’in ise (kasım anketine göre)3 puan daha fazla, Neofitu’nun ise bir puan yukarıda çıktığını yazdı.

Habere göre anket sonucunda Nikos Hristodulidis yüzde 29.5; Andreas Mavroyannis yüzde 20.5; Averof Neofitu yüzde 21.5 oranında oy aldı.

Aynı ankete yer veren Haravgi gazetesi ise adayların niteliksel özelliklerine ilişkin soru karşısında en fazla oyu yüzde 24 ile Andreas Mavroyannis; yüzde 21 ile Nikos Hristodulidis; yüzde 17 ile Averof Neofitu'nun aldığını yazdı.

Samimiyet konusunda Mavroyannis diğer adaylar karşısında yüzde 19 oy alırken Hristodulidis yüzde 23; Neofitu ise yüzde 18 oranında oya sahip oldu.

Seçimlerin ikinci tura kalması ve seçimin Mavroyannis ile Neofitu arasında geçmesi durumunda Mavroyannis yüzde 31.5, Neofitu yüzde 32; Mavroyannis ile Hristodulidis’in kalması durumunda Hristodulidis yüzde 46, Mavroyannis ise yüzde 24; Hristodulidis ile Neofitu’nun kalması durumunda ise Hristodulidis yüzde 43.5; Neofitu yüzde 24 oy aldı.

Adayların partilerden topladıkları oy oranlarına da yer veren gazete, DİSİ’li seçmenden Neofitu’nun yüzde 54; Hristodulidis’in yüzde 34; Mavroyannis’in yüzde 2.5; diğer adayların yüzde 0.5 ve yüzde 2; DİKO’lu seçmenden Hristodulidis’in yüzde 74, Mavroyannis’in yüzde 7.5; Neofitu’nun yüzde 5.5; EDEK’li seçmenden Hristodulidis’in yüzde 47; Mavroyannis’in yüzde 18.5; Neofitu’nun yüzde 6; diğer adayların yüzde 6 ve yüzde 4 oy aldığını da belirtti.