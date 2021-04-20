Güneyde bir babanın çocuklarını KKTC üzerinden kaçırdığı iddiası

Limasol polisinin, babaları tarafından kaçırılan çocuklarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, çocuklarının cuma günü eski eşi tarafından kaçırıldığı yönünde polise şikayette bulunan kadının iddiaların araştırıldığını yazdı.

Bahse konu annenin, 6 Nisan tarihinde evden kısa bir süreliğine ayrıldığı ve döndüğü zaman evde olmayan çocukların, kısa süre geri getirilmek üzere 37 yaşındaki babaları tarafından alındığını öğrendiği belirtildi. Çocukları geri getireceği yönünde anneye bilgi veren babanın 16 Nisan tarihine kadar çocukları annelerine teslim etmediği kaydedildi.



Annenin, bu süre içinde 5 yaşındaki oğluyla internet üzerinden konuştuğu ancak nerede olduğunu öğrenemediğinden polise giderek, suç duyurunda bulunduğu belirtildi.Gazete, Limasol polisinin yaptığı araştırmada babanın Güney Kıbrıs topraklarında olmadığını tespit etmesi üzerine, oluşturulan Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla babanın çocuklarıyla birlikte KKTC’ye geçip geçmediği ve buradan kaçıp kaçmadığı yönünde bilgi istediğini yazdı.Habere göre çocukların velayeti annede bulunuyor.