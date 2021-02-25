Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Guney Kibris'ta son 24 saatte yapilan 28 bin 461 test sonucunda 199 yeni vaka belirlendi

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Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye'de bugünkü rakamlar
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