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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
25 Şubat 2021 Perşembe 19:45
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte yapilan 28 bin 461 test sonucunda 199 yeni vaka belirlendi
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