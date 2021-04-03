Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testlerde 404 yeni vakaya raslandı. Toplam vaka sayısı 47.282 oldu.

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