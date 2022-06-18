Güneyde Çalışma Bakanlığı’na Ulaştırma Bakanı atandı

Güneyde Çalışma Bakanlığı’na Ulaştırma Bakanı atandı
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Atina’da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun yerine, bir süredir bakanlığa vekâlet eden Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos atandı.

Fileleftheros, Karusos’un atanma kararının 7 Haziran tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini yazdı. Karusos’un şu anda iki bakanlığı da yürütmekte olduğunu yazan gazete, Karusos’un atanmasına rağmen, ay sonuna doğru beklenen gelişmelere göre, Çalışma Bakanlığı’na yeni bir atama yapılması ihtimali bulunduğunu kaydetti.

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