Güneyde Cenevre öncesindeki hazırlıklar-temaslar

Rum basını, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak gayrı resmi 5+1 konferansı öncesinde gerçekleştirilmekte olan temaslar, ziyaretler ve gelişmelerin yanı sıra bu yöndeki hazırlıklara yer vermeye devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Cenevre’deki gayri resmi konferansa 4 haftadan az bir süre kaldığına dikkati çekerek, Kıbrıs sorununa ilişkin kritik randevunun, başarılı bir sonuç elde etmesi olasılığının hâlâ puslu kalmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, Cenevre’deki gayri resmi konferansa kadar olan dönmedeki faaliyetlerin, beklentilerin düşük seviyede kalmasıyla, “puslu manzara” içerisinde gerçekleştirileceğini savundu.

Haberi “Cenevre Öncesinde Kritik Randevu” başlığıyla veren gazete Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ankara’ya yapacakları ziyaretlerde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirecekleri görüşmelerin öneme sahip olduğunu yazdı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah ise, Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile birlikte telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirireceğini, görüşmeye Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de dahil olacağını belirtti.

Habere göre, telekonferans AB yetkililerin Ankara’ya yapacağı ziyaret ile ilgili hazırlıklara dayanıyor.

MORTON DA GELİYOR

Gazet aynı haberinin içerisinde, İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Wendy Morton’un, gayri resmi konferans konusunda İngiltere’nin hazırlığı çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmek için 6 Nisan Salı günü Ada’ya geleceğini yazdı.

Gazete bu ziyareti, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yapacağı ziyaretin takip edeceğini, Lute’un 11 Nisan Pazar günü sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini belirtti.

Habere göre, Lute’un bu ziyareti, gayri resmi konferans öncesindeki son ziyaret olacak.



ANASTASİADİSAlithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, EOKA’nın kuruluş yıldönümünün dün kutlandığı “Ay.Yoanni” Kilisesindeki ayinden sonra Kıbrıs sorunu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.Anastasiadis, Türkiye’nin iki devlet kurulmasına yönelik taleplerini hiç kimsenin kabul etmediğini savundu.Türkiye’nin Cenevre’deki gayri resmi toplantıda Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm talebini gündeme getirmesi durumunda Rum tarafının buna nasıl karşılık vereceği şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, “BM kararları ve uluslararası destek silahlarımızla” yanıtını verdi.Anastasiadis, kendilerinin de Ulusal Konsey’de üzerinde anlaşmaya varılan tezlerde ve ilkelerde tutarlı olmaları gerekeceğini söyledi.HRİSTODULİDİSAlithia gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada Anastasiadis’in AB yetkilileriyle bugün yapacağı telekonferans toplantısına atıfta bulunarak toplantının koordinasyonun sağlanması, Türkiye’ye yönelik gerekli mesajların gönderilmesi için yapılacağını, mesajların da AB’nin 27 liderinin son ortak açıklamasını yansıtan mesajlar olduğunu belirtti.Avrupa Birliği’nin TC Cumhurbaşkanı’na ileteceği net bir pozisyona sahip oldğunu belirten Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un da 11 Nisan’da Ada’ya geleceğini ve gayri resmi konferans öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini söyledi.Hristodulidis, kendileri için esas amacın, müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin koşulların yaratılması olduğunu da yineledi.Türkiye ve Kıbrıs Türk liderinin yinelediği iki devlete dayalı çözüm konusunda Güney Kıbrıs’ın nasıl bir reaksiyon gösterdiği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, “Bu Türk tezinin tartışılmasının bile mümkün olmadığını, çözüm zemininin değişmesinin söz konusu olmadığını” savundu.