Güneyde daha sıkı ve kısıtlayıcı önlemler alma olasılığı

Güney Kıbrıs'ta Hükümet, Kıbrıs'ta koronavirüsün yayılma zincirini kırmak için daha sıkı ve daha kısıtlayıcı önlemler alma olasılığını inceliyor.

Bu konu ve ortaya çıkan yeni verilen Rum Yönetimi Başkanı Anatasiades ve bakanlıklar arası komite ile yapacağı yeni toplantının gündemine olacak.

Rum Hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios, eğer farklı önlemler alınması gerekiyorsa, hükümetin bu yönde ilerlemeye kararlı olduğunu söyledi.

Hükümetin halkın tümünün sağlığı için, vatandaşların kişisel sorumluluk alması gerektiğini ifade etmesine rağmen, belirli kişilerde disiplin eksikliği olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda, Hükümetin önerileri konusunda önlemler alınmaması halinde, bakanlıklar arası komitenin daha katı kararlar alacağı mesajını gönderdi.