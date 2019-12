Güneyde DİSİ ve DİKo arasında doğalgaz konusunda kavga

İngiltere’de temaslarda bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu pazartesi akşamı London School of Economics’de yaptığı konuşmada, enerji konusuna değindi.

Alithia’nın haberine göre, konuşmasında Güney Kıbrıs’ı, Güneydoğu Akdeniz’in geniş bölgesinde istikrar kapısı olarak tarif eden ve Doğu Akdeniz’in istikrar, güvenlik ve refah bölgesine dönüştürülmesinin stratejik bir arzu olduğunu dile getiren Neofitu, Güney Kıbrıs’ın bölgesel ilişkilerde köprü rolü oynamayı istediğini belirtti.

Bölgenin ve tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesinin” perspektifine de değinen Neofitu, “oyunun gidişatını değiştiren faktörden” söz ederek, bunun uluslararası enerji şirketlerinin varlığıyla teyit edildiğini savundu.

“ÇÖZÜMDEN SONRA TÜRKİYE ÜZERİNDEN BORU HATTI”

Neofitu, “Kıbrıs doğal gazının gelecekteki olası ihracat yollarına da atıfta bulunan ve kendisi açısından, bunlara Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Türkiye üzerinden boru hattının da dâhil edilebileceğini” ifade etti. Neofitu, “Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ve Kıbrıs’ın sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesine sahip olması koşuluyla, kendisinin şahsen doğal gazın ticari şartlarda satışı için Türkiye’ye yönelik bir boru hattı seçeneğini dışlamayacağını” dile getirdi.

Kıbrıs sorununun çözümü sonrasındaki dönemde, Güney Kıbrıs’ın Türkiye ile olan ilişkisinin değişeceğini ve daha fazla işbirliği fırsatları açılacağını da savunan Neofitu, bunun tabi ki Türkiye’nin adil ve yaşayabilir bir çözüme katkıda bulunma konusundaki niyetiyle alakalı olduğunu öne sürdü.

Güney Kıbrıs’ın doğal gaz sıvılaştırma ünitesi gibi kritik altyapıların inşa edilmesi açısından ihtiyatlı bir konum olduğunu da dile getiren Neofitu, şu an için böyle bir ünite sürdürülebilir olmasa da, yeni yatakların keşfedilmesinin böyle bir tesisi operasyonel açıdan sürdürülebilir hale getireceğine dair bir iyimserlik bulunduğuna da işaret etti.

“Türkiye’nin sergilediği saldırganlığın kendisini ‘istikrarsızlaştırıcı bir tehdit’ haline getirdiği” iddiasında da bulunan Neofitu, “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki sondajlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ihlalini teşkil ettiğini” de iddialarına ekledi.

DİKO İLE DAYANIŞMA HAREKETİNDEN TEPKİ

DİSİ Başkanı Neofitu’nun Türkiye üzerinden boru hattı konusundaki ifadesinin, DİKO ile Dayanışma Hareketinin büyük tepkisine yol açtığını da kaydeden gazete, DİKO’nun Neofitu’yu “tehlikeli uzantılara sahip olan siyasi saflık veya bilinçli bir rahatlama ve insanları yanıltma çabasıyla” suçladığını iletti.

DİKO, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde, Türkiye’nin inanılır ve güvenilir bir ticari ortak haline geleceğine inanan ve bunu ortaya koyanların, büyük ve çok tehlikeli bir hata yaptıklarını ileri sürdü.

Dayanışma Hareketi de DİSİ Başkanı Neofitu’nun, AKEL’in konu hakkındaki politikasını gecikmeli olarak takip ettiğini öne sürdü.

DİSİ’DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

DİSİ partisi ise DİKO’nun eleştirilerine verdiği yanıtta, siyasi saflığın, alternatif öneriler olmadan her şeye hayır demek olduğunun altını çizerek, her şeye hayır deme politikasının kilitlenme olduğunu belirtti.

DİSİ, hiç kimsenin ne Rum Yönetimi Başkanı, ne de DİSİ’den başka bir yetkiliyi susturmasının söz konusu olmadığını ifade etti.