Güneyde epidemiyolojik araştırmalar salgının sona ermesine yardımcı olacak

Rum Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Grubu üyesi ve Mikrobiyoloji Moleküler Viroloji Profesörü Petros Karayiannis, rastgele örneklerle tüm Kıbrıs’ta 800 kişi ile yapılacak epidemiyolojik araştırmaların ve 20 gün içinde çalışmaya devam eden kişilerle yapılacak 20.000 laboratuvar incelemesiyle bütünsel bir epidemiyolojik veriler görüntüsüne sahip olabileceğimizi, bunların da belirtisi olmayan vakaların belirlemesi ve sıfır vakalar olması durumunda kısıtlama önlemlerinin gevşetilmesine yardımcı olacağını söyledi.



Profesörü Karayiannis, hükümetin açıkladığı laboratuvar testlerinin belirtisi olmayan veya hafif belirtiler/semptomlar gösteren vakaların belirlenmesine yardımcı olacağını ve bu verilerin sıfır vakalar durumunda kısıtlayıcı önlemler için karar alınmasına yardımcı olacağını kaydetti.



Profesör, hedefli örneklerin hastanelerden, Ulusal Muhafız Ordusu’ndan ve polisten alınacağını belirtti ve “belirtisi olan vakalar olmadığı zaman belirtisi olmayan kişiler için endişe edeceğiz. Gösterge sıfıra indiğinde aramızda böyle kişiler olup olmadığından emin olmalıyız. Hükümet Aradippou ve Baf dışında diğer bölgelerde neler olduğunu görmek amacıyla geniş çapta örnek alınmasını istiyor”.

“Belirtisi olmayan vakaları, önlemleri gevşetmeye karar verdiğimizde, nasıl yöneteceğimize karar vereceğimiz bir konudur” dedi.

Profesör Karayiannis şu ana kadar kaydedilen vakaların %13’nün belirtisi olmayan vakalar olduğunu ve bunun da endişe verici bir durum olduğunu belirterek bu “kişilerden bazıları hastaneye giderek bize sorun yaratabilir. Çünkü semptomu olmayan bir kişiyi hastaneye kabul ediyoruz ve iki-üç gün sonra ortaya başka vakalar çıksa da o hala belirtisiz olmaya devam ediyor” dedi.



Bu kişilerin hapşırmadığı veya öksürmediği için virüsü kolayca etrafa yaymadığına dikkat çeken Profesör Karayiannis, virüsü yayabilmeleri için onlarla çok sıkı temasta bulunmak, kişiyle konuşurken tam karşısında olmak, onu kucaklayıp toka etmesi gerektiğini vurguladı.



Şu an belirtisi olmayan kişiler olduğunu ama evde tecrit altında oldukları için virüsü yayamadıklarını belirtti.

Profesör, yapıla araştırmalara göre, belirtisi olmayan/semptomsuz kişilerin virüsü uzun zaman yaymadıklarını sadece 15 gün bulaştırıcı olabileceklerini ama hasta olanların bunu aşabilmeleri için 20 güne ihtiyaç olduğunu anlattı.



Neden rastgele 800 kişiyle epidemiyoloji test yapılacağı sorusuna Profesör Karayiannis, bu şekilde güvenilir sonuçlara ulaşılabileceği ve ne kadar çok test yapılırsa pozitif vaka bulunması şansının da o kadar arttığı yanıtını verdi.

Profesör şöyle devam etti:

“Bu şekilde her kazada ne kadar semptomsuz vaka olduğunu anlayabileceğiz. Örneğin, bu kadar düşük bir oran bulunan Limasol’da hiç kimse olmayabilir. Dolayısıyla hangi kazanın virüsü yayma tehlikesinin daha yüksek olduğunu bulabileceğiz. Böylece gerekli önlemleri alarak vakaları sıfırlayabileceğiz.

Önlemleri gevşetmek için 15 gün bekleyeceğimize bir iki hafta daha çok bekleyelim ve araştırma sonuçlarına göre semptomsuz kişileri belirleyerek virüsün yayılmasını engelleyerek kendimizi güvence altına alabilelim.

Bildiğiniz gibi, Çin’in Wuhan kentinde de kısıtlama önlemlerini tam olarak kaldırmak için virüsün yayılma tehlikesinin tamamen kalktığından emin olmak istemişlerdi.”

Profesör Karayiannis, 20 gün içinde kamu ve özel sektörde çalışamaya devam eden ve dolayısıyla risk altında bulunanlar arasında yapılacak 20.000 laboratuvar tahlillerinin kaç kişinin semptomsuz taşıyıcı ve kaç kişinin de korona vakasını belirtisiz geçirdiğini ortaya çıkaracağını belirtti. Alınacak sonuçların kısıtlama önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Profesör Karayiannis, “Bu şekilde epidemiyolojik olarak dışarda kaç kişinin semptomsuz olduğunu ve bu sessiz vakaların bize sorun yaratıp yaratmayacağını belirlemiş olacağız. Vakalar ve temaslar olmaya devam ettikçe azalma olana kadar sayılar inip çıkmaya devam edecek” dedi.

Doruğun geçilip geçilmediği sorusuna Profesör Karayiannis, “geçtiğimiz konusunda henüz emin değilim. Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Günlük sayılarımız 20-25 temelinde, sanırım tesviyeye/hizaya geldik”.

Paskalya döneminde herkesin kısıtlama önlemlerine uyması gerektiğini belirten Karayiannis “gevşemeye fırsat yok. Paskalyayı her ev tek başına kutlayacak çünkü tekrar bir araya toplanarak virüsün yayılmasını istemiyoruz” diye vurguladı.