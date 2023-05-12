Güneyde Hristodulidis hükümetin kararlarıyla ilgili hoşnutsuzluk

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümetinin çeşitli atama kararlarının yanı sıra başkanlık, bakanlar ve milletvekilleri arasında ortak bir çizgi belirlenmesi konusundaki koordinasyon eksikliğinin, koalisyon partilerinden DİKO, EDEK ve DİPA arasında “homurdanmalara” neden olduğu ifade edildi.
Bu eksikliğin, DİKO, EDEK ve DİPA partilerinin hoşnutsuzluğu ve sitemine yol açtığını kaydeden gazete, bu sitemlerin, başkanlığın çeşitli konularla ilgili karar vermesi ve koalisyon partileriyle uzlaşmadan bunları açıklamasıyla alakalı olduğunu ekledi.