Güneyde Hristodulidis hükümetin kararlarıyla ilgili hoşnutsuzluk

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümetinin çeşitli atama kararlarının yanı sıra başkanlık, bakanlar ve milletvekilleri arasında ortak bir çizgi belirlenmesi konusundaki koordinasyon eksikliğinin, koalisyon partilerinden DİKO, EDEK ve DİPA arasında “homurdanmalara” neden olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi “Başkanlığın Üzerinde Homurtular ve Bulutlar” başlığıyla manşete çektiği ve iç sayfada geniş yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in ülke yönetimindeki ilk 70 gününün, başkanlık ile Hristodulidis’i başkanlık seçimlerinde destekleyen partiler arasındaki iki yönlü bilgi ve danışma eksikliğini ortaya koyduğunu yazdı.

Bu eksikliğin, DİKO, EDEK ve DİPA partilerinin hoşnutsuzluğu ve sitemine yol açtığını kaydeden gazete, bu sitemlerin, başkanlığın çeşitli konularla ilgili karar vermesi ve koalisyon partileriyle uzlaşmadan bunları açıklamasıyla alakalı olduğunu ekledi.