Güneyde iki bölgeliliğe karşı siyasi cephe

EDEK ve Vatandaşlar İttifakı, Mayıs 2021’deki genel seçimlerde “iki bölgelilik karşıtı cephe” kuruyor.

Alithia, iki partinin dün bir araya gelerek, Güney’de önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlere ortak listeyle katılma kararı aldıklarını, parti başkanlarının da iki bölgeli çözüme karşıtı bir ittifak kurduklarından söz ettiklerini yazdı.

Habere göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, dün Vatandaşlar İttifakı merkezinde yaptıkları görüşmede seçim ittifaklarını kesinleştirdi ve tezlerine katılmakta olan diğer bütün siyasi partilere, oluşumlara ve kişilere birlikte hareket etme çağrısında bulundu. İki parti arasında varılan anlaşma uyarınca, Vatandaşlar İttifakı milletvekili adaylarının bütün seçim bölgelerinde EDEK’in aday listesinde yer alacağı da açıklandı.

Lillikas, “Milletvekilliği seçimlerinin ötesinde, bugünkü şartlarda ve Kıbrıs sorununda beklenmekte olan gelişmeler açısından büyük öneme sahip, iki bölgeliliğe karşı güçlü bir cephe kurulması ön şartları artık oluşuyor” ifadesini kullandı.

Sizopulos, “Kıbrıs sorununda diğer bütün partilerin, iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon diye niteleyerek taraf oldukları, ancak aslında Türk standartlarında ve Türkiye’nin 1960’lardan beridir Kıbrıs için talep ettiği bir çözüm şekli olan iki bölgeliliğe karşı bir cephenin aşamalı olarak güçlendirilmesi şarttır” dedi.