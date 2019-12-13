Güneyde karakolda araştırma yapmak için mahkemeden izin alındı

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, bir polis memurunun, “The Thema OnLine” isimli internet sitesine, polisin günlük olaylara ilişkin gündeminden bilgi sızdırmakla alakalı olarak, hakkındaki araştırma izninin iptal edilmesine ilişkin başvurusunu reddettiği belirtildi.

Alithia gazetesi bu olayın, Limasol’da Petros Papantoniu isimli gencin 29 Haziran 2019 tarihinde eski partnerini av tüfeğiyle öldürmesi ve ardından da kendisinin intihar etmesiyle ilgili olduğunu yazdı.

Polisin günlük olaylar gündeminde “ intihar eden 32 yaşındaki kişinin babasının, olaydan iki gün önce polise giderek, oğlunun, av tüfeğiyle birlikte evden ayrıldığı, ayrıca gencin annesine, aşkta yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle intihar edeceğini de söylediği” bilgisinin yer aldığını yazan gazete, söz konusu babanın aynı gün ise yine polisi arayarak oğlunun eve geri döndüğü bilgisini verdiğini, bunun üzerine olaylar gündeminde “ polis karakolu için olay kapanmıştır” şeklindeki ifadenin bulunduğunu belirtti.

Gazete, trajik olaydan iki gün sonra ilgili yayımda “Suç İlgisizliği-Konu Kapanmıştır” şeklinde başlıkların ve polisin, av tüfeğine el koymak için anında müdahalede bulunmamakla suçlandığını yazdı.

Bu olayların ardından bahse konu polise, aleyhine çeşitli suçlamaların getirildiğini yazan gazete, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, 21.11.19 tarihli kararında, polisin kullandığı ofis ve bunun içerisinde yer alan donanımlar da dahil olmak üzere Ay.Demet Polis Karakolu’nda araştırma yapılması emri verdiğini belirtti.

Habere göre bahse konu polis daha sonra, Yüksek Mahkemeye başvurarak hakkındaki araştırma izninin iptal edilmesini talep etti.