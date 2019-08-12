Güneyde kırmızı alarm

Rum Orman Dairesi, Güney Kıbrıs’daki orman bölgelerinde çıkabilecek yangınlar nedeniyle Kırmızı alarma geçti.

Daire, halkı yangına neden olabilecek eylem ve faaliyetlerden kaçınmaya davet etti.

Güney Kıbrıs’da hava sıcaklıkları bugün yine etkili olacak. Hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yüksek hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.