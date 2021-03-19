Güneyde konferans öncesi hazırlıklar

Güney Kıbrıs’ta, Rum tarafının Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek olan görüşmelere daha iyi hazırlanması çerçevesinde kurulan hukukçular grubunun, bir süreden bu yana dört temel konu üzerinde çalışmakta olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Rum Tarafının 3+1 Çalışması- Hukukçular Grubu Tüm Tartışmalı Öneri ve Fikirler Hakkında Yanıtlar Hazırlıyor- İngilizlerin Ortaya Attığı ‘Community States’ Kavramı Prosedür Açısından Zararlı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum tarafının 3 çalışmasının beş taraflı konferansta yer alacak diğer tarafların talep veya önerilerden ortaya çıktığını, 4’üncü çalışmanın ise Rum tarafının önerileriyle alakalı olduğunu yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, hukukçular grubunun Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında neredeyse bir aydır toplandığını ve grubun ilk misyonunun Türk tarafı ve İngilizler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya konulan/ileriye götürülen öneri ve tekliflerle ilgilenmek olduğunu belirtti.

Gazete “daha spesifik olarak, hukukçular grubunun, Rum tarafının, Türk tarafının gerek iki devlet gerek de egemen eşitlikle ilgili tezini çürütecek olan argümanları üzerinde çalıştığını” kaydetti.

Hukukçuların merceğinde, Londra’nın gayri resmi olarak ileriye götürdüğü fikirler ve özellikle “community states” kavramının bulunduğunu da yazan gazete, İngilizlerin tezinin, Türklerin bugünkü talepleri ile Rum tarafının hali hazırda kabul ettiği boyutlar arasına bir köprü koymayı hedeflediğini öne sürdü.

Rum tarafının, İngilizlerin bu fikrine karşı olduklarını destekleyecek bir dizi argüman kayda geçirdiğini yazan gazete, dördüncü çalışmanın ise Rum tarafının tezleri ve “desantralize federasyonla” alakalı olduğunu ifade etti.

Bu önerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından geçmişte de ortaya konduğunu yazan gazete, öte yandan Rum Ulusal Konseyinin gerçekleştirilen son toplantısında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in siyasi liderliği BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la olan görüşmesi hakkında bilgilendirirken, İngiliz fikirlerine de değindiğini kaydetti.

Anastasiadis’in Lute’a, Birleşik Krallığın önerilerinin yardımcı olmadığını belirttiğini ve buna “community states” fikrini örnek gösterdiğini yazan gazete, Rum Ulusal Konseyi toplantısında ifade edilenlere göre “bu tarz ifadelerin topluma ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin lağvedilmesine gönderme yaptığını” iddia etti.

Anastasiadis’in Lute’u, böyle bir şeyin Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilmeyeceği konusunda uyardığını kaydeden gazete, Rum siyasi parti başkanlarının dinlediği şeylerden, İngiliz fikriyle ilgili olarak ortaya şunların çıktığını yazdı;

“1- Sözlü olarak ve gayri resmi şekilde ortaya kondu. 2- Yaklaşımları Türklerin bazı talepleriyle iki kesimli iki toplumlu federasyonu uzlaştırmaktır.”

Elde edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Rum tarafının hazırlığı açısından, hukukçular grubunun çalışma ve analizlerinin herhangi gayri resmi bir belge teşkil etmeyeceğini ve bunların daha çok gelecekte kullanmak için referans noktası teşkil edeceğini yazan gazete, herkesin, Cenevre’deki görüşmelerin prosedürel nitelikli olmayacağı ve öze de inilmesi gerekeceği tahminlerinde bulunduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum siyasi liderliğinin önümüzdeki ay Cenevre’de kendisine eşlik etmesini istemesinin de bu yüzden olduğunu iddia eden gazete, Anastasiadis’in, Cenevre’deki görüşmelerin özlü konulara da gireceği değerlendirmesinde bulunduğunu iletti.



Tüm istişarelerin gerçekleşeceği 27-28 Nisan tarihleri arasındaki dönemin kritik bir zaman aralığı olmasının beklendiğini de kaydeden gazete, dikkatlerin Birleşmiş Milletlerin (BM) planladığı ikili görüşmelere çevrildiğini belirtti.BM Genel Sekreterinin beş tarafın onuruna akşam yemeği vereceği 28 Nisan akşamı konferansın sonucunun çıkmasının beklendiğine işaret eden gazete, BM’nin, uygun görülmesi halinde 29 Nisan’da da çalışmalarına devam etmeye hazırlandığını ekledi.“ERTESİ GÜNLE İLGİLİ ÜÇ SENARYO”Gazete bu başlık altında yer verdiği haberinde ise, Cenevre görüşmesinin amacının, BM ile birlikte beş tarafın, BM merkezinden, Kıbrıs sorununun sonraki seyrini belirleyecek ortak bir açıklamayla çıkması olduğunu yazdı.Gazete, bugüne kadarki olgulara göre, Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi beş taraflı konferansın yaklaşık bir ay öncesinde, konferansın bir sonraki günü ve Kıbrıs sorununda nelerin takip edileceğiyle ilgili üç senaryoyu ise kısaca şöyle özetledi;“1. Müzakerelerin (Guterres çerçevesinde tarif edildiği gibi) geriye kalan belirsizliklerin çözülmesi için Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinin kararlaştırılması. Bu Rum kesiminin esas hedefidir fakat Türkler buna karşı çıkıyor.2- Müzakerelerin, görüşmelerin başlangıç noktasıyla ilgili bugün var olan mesafeyi kapatacak olan güncel hale getirilmiş bir Guterres çerçevesiyle yeniden başlamasına karar verilmesi. Bu görüşmenin amacının da bu olduğu görülüyor ve İngilizler de kendi oyunlarını bunun üzerinde oynamaya çalışıyor.3- Türkiye’nin iki devlet çözümü ve egemen eşitlikte ısrar etmesi ve Rum tarafının da böyle bir şeyi görüşmeyeceğinden hareketle, tüm çabanın başarısızlığa uğraması.”Haravgi gazetesi de konuyla ilgili haberinde, desantralize federasyona yol açabilecek yetkilerin bulunmasının zor olduğunu yazdı.Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hukukçular ve anayasa uzmanlarına devrettiği çalışmanın zor olduğunu, çünkü hükümet yetkililerinin, kurucu devletlere devredilebilecek olan yetki örnekleri konusunda atıfta bulundukları alanların -örneğin turizm, kültür, çevre vs- desantralizasyona yol açmadığını kaydetti.Konunun Rum Ulusal Konseyinin son toplantısında Anastasiadis’in gündemine yeniden getirildiğini ve Anastasiadis’in bunu Cenevre’ye gitmeden önce yapılacak bir sonraki Ulusal Konsey toplantısına havale ettiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in desantralize federasyonla ilgili tezini şu ana kadar kabul eden tek partinin DİSİ olduğunu ekledi.Öte yandan Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, Rum Meclisinin, beş taraflı gayri resmi konferans ışığındaki gelişmeler konusunda bugün yapacağı toplantı esnasında oylanması için, Rum Meclis Genel Kuruluna dün Kıbrıs sorunuyla bir karar sunduğunu yazdı.Gazete Meclisin toplantısının bu sabah 10.00’da başladığını ve akşam 18.00’de tamamlanacağını ekledi.