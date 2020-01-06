Güneyde mesaj savaşları

Rum basını önümüzdeki 24 saat İstanbul, Kahire, Washington ve Trablus’ta gerçekleşecek bölgesel ve diğer gelişmeler odaklı diplomatik ve politik anlamlı görüşmelerle bir mesaj savaşı yaşanacağına dikkat çekti.

Fileleftheros haberi “Mesajlar Aracılığıyla Savaş… Erdoğan-Putin Boru Hattının Açılışını Yaparken Kahire’de Dışişleri Bakanları Toplantısı… Miçotakis’in Trump İle Yarınki Görüşmesi Önemli” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları Nikos hafta içerisinde Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşecek ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın da katılacağı açıklanan dışişleri bakanları düzeyindeki bölgesel toplantıya katılacak.

Le Drian, İtalyan, İngiliz ve Alman denkleri ile birlikte 7 Ocak’ta (yarın) Trablus’a giderek, Ulusal Birlik hükümeti ile temas edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenecek törenle TürkStream doğal gaz boru hattının açılışını yapacak.

Haberde, Türkiye’nin bu şekilde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in EastMed doğal gaz boru hattı anlaşması imzalamasına cevaben, bölgenin başka ülkeleri halen proje aşamasındayken kendisinin iş yaptığı mesajını vereceğine dikkat çekildi.

F-16’LARIN İYİLEŞTİRİLMESİ, F35 ALIMI VE MÜŞTEREK IHA ÜRETİMİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yarın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı yüz yüze görüşmenin, gerek Ortadoğu’da, gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle kritik bir konjonktürde gerçekleşeceği kaydedildi. Bu görüşmede Miçotakis’in Yunanistan’ı Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de ana istikrar unsuru ve ABD’nin en muteber müttefiki olarak öne çıkararak, ülkesi adına somut avantajlar edinmeye çalışacağına işaret edildi.

Habere göre Miçotakis’in gerek Trump’la, gerek diğer Amerikalı yetkililerle yapacağı görüşmelerin gündeminde Yunan savunma sanayinin F-16 savaş uçaklarının iyileştirilmesi aracılığıyla da ABD’nin işbirliğinde geliştirilmesi bulunuyor. Görüşme masasına ayrıca F35 savaş uçağı alımı ve ABD ile müşterek insansız hava aracı üretimi perspektifleri de konulacak.

ANASTASİADİS: “TÜRKİYE HEDEFİNİ BAŞARAMAYACAK”

Alithia’ya göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği söyleşide, Türkiye’nin “Doğu Akdeniz’de artık daha dinamik şekilde yayılmacı politika uygulamaya çalıştığını, Libya ile imzaladığı mutabakat ile Deniz Hukuku’nun tamamını reddettiğini ve şantaj metoduyla uluslararası hukuku kendi keyfi yorumuyla dayatmaya çalıştığını” iddia etti.

Rum Yönetimi olarak Türkiye’ye, aralarındaki deniz sınırlarını belirlemek için istişareye çağırdıklarını, birlikte Lahey Adalet Divanı’na gitmeyi de teklif ettiklerini ancak ret cevabı aldıklarını söyleyen Anastasiadis “gerek bölge ülkeleri, gerek AB tarafından alınan önlemler ile Türkiye, belirli bölgelerde hakları reddetme ortamı yaratma hedefini başaramayacak” dedi.

Anastasiadis, EastMed doğal gaz boru hattına imza attıkları Yunanistan ve İsrail ile, Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal zenginliği hem kendi halklarının, hem de Avrupa kıtasının çıkarına değerlendirme ön şartlarını yaratmaya devam edeceklerini söyledi. Rum lider, üçlü görüşmelerle araştırma ayağını finanse eden AB’den ve ABD’den destek bulan bir program oluşturmayı başardıklarını kaydetti.

“TÜRKİYE İLE ZITLAŞMAK NİYETİNE DE, İMKANINA DA SAHİP DEĞİLİZ”

Bir sıcak olay ihtimalinden endişe duyup duymadığı sorusuna karşılık “Türkiye’nin istediği gerginliğin düşürülmesi için çalışıyoruz” diyen Anastasiadis şunları da ekledi:

“Bildiğiniz gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti, kriz ve bölgeyi militarize etme oyunu aracılığıyla Türkiye ile zıtlaşmak niyetine de, imkanına da sahip değildir. Ancak AB üyeliğimiz ve uluslararası sistemdeki konumumuzun sağladığı bütün siyasi ve hukuki olanakları en geniş ölçüde kullanıyoruz. Bunda da istikrarla devam edeceğiz. Kıbrıs Cumhuriyeti Ankara’ya, sınırların ihlal edilmesi halinde bunun ciddi bedelleri olacağı mesajını göndermeye özen gösterdi. Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri istikrarlı ve koordineli şekilde etkin bir caydırıcı mekanizma kurmak istiyor.”

Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, Türkiye’nin “çeşitli bahanelerle iki yıldır müzakerelerin başlamasına izin vermediğini” iddia ederek, “müzakerelerin yeniden başlamasına, Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki tahrikkar faaliyetlerine son vermesi dışında bir şart koşmuyorum” ifadesini kullandı.

NİKOS DENDİAS

Aynı gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da Ta Nea’ya yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre, Dendias, “Yunanistan ile Kıbrıs, uluslararası hukuk kurallarının bilinciyle ve Kıbrıs sorununa garantiler ve işgal askeri olmadan adil ve sürdürülebilir bir çözüm isteğiyle ortak çıkarlarını birlikte savunuyor” dedi.

Dendias, AB’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi top yükün mahkûm etmesini ve buna, sondajlarında Türkiye’yle işbirliği yapan özel ve tüzel kişilere yaptırım çerçevesi eklenmesini de bu şekilde başardıklarını söyledi.

Dendias, Yunanistan’ın Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmakla birlikte uluslararası meşruiyete, tek yanlı taleplere, tehditlere, egemenlik hakları ihlallerine müsamaha göstermeyen bir politikada ısrarlı olduğunu sözlerine ekledi.