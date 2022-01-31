Güneyde motorlu uyuşturucu sevkiyatı

Güney Kıbrıs’ta şehirlerarası uyuşturucu sevkiyatında KTM tipi motokros motosikletleri kullanıldığı, yaklaşık iki yıl önce bu şekilde Güney Lefkoşa’dan Larnaka’ya dağ yollarından uyuşturucu götürmek isterken yakalanan iki gencin 27 Ocak’ta çıkarıldıkları mahkemece hapis cezasına çarptırıldıkları bildirildi. Şahısların cezalarının, yaşlarının genç olması ve geçen iki yıllık sürede tedavi görerek öğrenimlerini sürdürmeleri sebebiyle 3 yıl ertelendiği vurgulandı.

Politis gazetesi haberinde, büyük şehirler arasında uyuşturucu aktarımının KTM tipi motosikletlerle yapıldığı yönünde bilgiler edindiğini, bu çerçevede ise yaklaşık iki sene önce bu şekilde yapılmak istenen bir sevkiyatın önlendiğini yazdı.



Gazete, yaşları 16 ila 21 olan iki kişinin, Güney Lefkoşa’dan Larnaka’ya söz konusu motosikletle eski yollardan giderken polis tarafından durdurulduklarını ve üzerlerinde 247,7 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken şahısların 27 Ocak tarihinde çıkarıldıkları mahkemece iki yıl hapis cezasına çarptırdığını aktardı.Haberde, şahısların cezalarının, yaşlarının genç olması ve geçen iki yıllık sürede tedavi görerek öğrenimlerini sürdürmeleri sebebiyle 3 yıl ertelendiği vurgulandı.