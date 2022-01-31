Güneyde motorlu uyuşturucu sevkiyatı

Güney Kıbrıs’ta şehirlerarası uyuşturucu sevkiyatında KTM tipi motokros motosikletleri kullanıldığı, yaklaşık iki yıl önce bu şekilde Güney Lefkoşa’dan Larnaka’ya dağ yollarından uyuşturucu götürmek isterken yakalanan iki gencin 27 Ocak’ta çıkarıldıkları mahkemece hapis cezasına çarptırıldıkları bildirildi. Şahısların cezalarının, yaşlarının genç olması ve geçen iki yıllık sürede tedavi görerek öğrenimlerini sürdürmeleri sebebiyle 3 yıl ertelendiği vurgulandı.
Politis gazetesi haberinde, büyük şehirler arasında uyuşturucu aktarımının KTM tipi motosikletlerle yapıldığı yönünde bilgiler edindiğini, bu çerçevede ise yaklaşık iki sene önce bu şekilde yapılmak istenen bir sevkiyatın önlendiğini yazdı.
Haberde, şahısların cezalarının, yaşlarının genç olması ve geçen iki yıllık sürede tedavi görerek öğrenimlerini sürdürmeleri sebebiyle 3 yıl ertelendiği vurgulandı.