Güneyde nüfus artışı

Güney Kıbrıs’ta bir yıllık nüfus oranındaki artış yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı rakamlara göre, 2018 yılında 875 bin 900 olarak kayda geçen nüfus sayısının 2019 yılında, yüzde 1,4’lük bir artışla 888 bin olarak kaydedildiğini yazdılar.

Gazete, geçen yıl doğurganlık oranının, nüfusun yenilenmesi için öngörülen yüzde 2,10’luk oranın altında kalarak, yüzde 1,3 solduğunu belirtirken, 65 yaş üstü kişilerin oranının ise yüzde 16,3 olarak kayda geçtiğini, bunun da nüfus yaşlanmasına işaret ettiğini aktardı.

Habere göre, 2018 yılında yaşanan ölüm sayısı 5 bin 786 iken, bu oran da artış göstererek 2019’da 6 bin 239 oldu.