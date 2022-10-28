Güneyde “Ohi Günü” mesajları

Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan cuntasının Yunanistan’ı üs olarak kullanma talebine ve geçiş hakkı istemesine 28 Ekim 1940 tarihinde ret yanıtı vermesinin yıldönümü olan “Ohi (Hayır) Günü” Güney Kıbrıs’ta da kutlanıyor.

Alithia gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun “Ohi Günü” sebebiyle dün Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Dimitriu konuşmasında özetle, “Yunanlıların manevi dayanıklılığının örnek alınmasının kutsal bir görev olduğunu” ifade ederek, Yunanistan’ın bu tutumunun İkinci Dünya Savaşının gidişatını değiştirdiğini belirtti.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da “Ohi Günü” sebebiyle bir açıklama yaparak, “Ohi Günü’nün Kıbrıslı Rumlar için milli bilinç konusunda ilham kaynağı olduğunu” ifade etti.

Neofitu; “Karşımızda, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Kıbrıs sorununa, adayı yeniden birleştirecek ve tüm yasal vatandaşların insan haklarını tesis edecek bir çözüme onay vermeye çağırılan bir Türkiye var” şeklinde konuştu.

Haravgi gazetesi ise, DİSİ’nin yanı sıra AKEL, DİKO ve EDON tarafından yapılan açıklamalara yer verdi.

Söz konusu parti ve kuruluşlar, “Ohi Günü’nü” selamlayan açıklamalarda bulundular.