Güneyde satışa hazır uyuşturucu yakalandı

Rum Narkotik Şube polisleri, Larnaka’da, 24 yaşındaki bir gencin kullandığı şüpheli bir araçta yaptığı aramada, içerisinde kokain olan 8 naylon paket ile içerisinde az miktarda marihuana bulunan 1 adet naylon paket tespit etti.

Politis gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin, paketler içerisinde yer alan kokainin satışa hazır, değerinin ise 3 bin 500 Euro olduğu kanaatine vardığını yazdı.

Habere göre, söz konusu gencin tasarrufunda, izahat veremediği bin 325 Euro nakit para da bulundu.

24 yaşındaki genç hakkında 4 gün tutukluluk emri verildi.