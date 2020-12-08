Güneyde seyahat trafiği yüzde 79 oranında azaldı

Güney Kıbrıs’taki seyahat trafiğinin Covid-19 pandemisi nedeniyle Ocak-Eylül ayları arasında yüzde 79 oranında azaldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında Güney Kıbrıs’a 981 bin 849 turist geldiğini ve bu sayının, geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 610 bin 502 olduğunu yazdı.

Haberde, sadece Eylül ayında ise Güney Kıbrıs’a 119 bin 426 turist geldiği ve bu rakamın geçen yılın Eylül ayında 679 bin 628 olduğu belirtildi.