Güneyde son 3 ayda 16 insan tacirinin tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta son üç ay içerisinde düzensiz mültecilerin adaya getirilmesinde rol oynayan 16 insan tacirinin tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta son üç buçuk ay içerisinde 11 olayın araştırıldığını ve 16 tacirin tutuklandığını yazdı.



Gazete mahkemeye intikal eden olay sayısının ise 10 olduğunu belirtti.Gazete haberinde ayrıca tacirlerin büyük bir bölümünün siyasi sığınma başvuru sahibi olduğunu, gerek Türkiye gerekse KKTC’de bulunan yurttaşlarıyla iletişime geçerek, mültecileri ara bölgeden alıp Güney Kıbrıs’a geçirme görevini üstlendiklerini savundu.