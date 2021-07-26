Güneyde tedavi görenler büyük oranda aşısız

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, tedavi görmekte olanların büyük bir kısmının aşısız oldukları bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen 73 bin 53 test sonucunda 727 yeni vaka belirlendiğini, pozitiflik oranının ise yüzde 1 olduğunu yazdı.

Haberde, 76 yaşında bir erkekle 83 yaşındaki bir kadının dün hayatlarını kaybettikleri belirtilirken 71’i ağır olmak üzere toplam 276 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü vurgulandı.



Gazete, durumu ağır olan 71 hastadan 32’sinin entübe durumda bulunduklarını belirtirken, tedavi görenlerin yüzde 88,8’inin ise aşı geçmişinin bulunmadığının altını çizdi.Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta randevusuz aşı sisteminin ilgi gördüğünü, faaliyete girdikleri günden itibaren 6 bin kişinin bu merkezlerde aşılandığını belirtti.Güney Kıbrıs genelinde ise nüfusun yüzde 71,7’si ilk doz, yüzde 63,2’si ise iki doz aşı olmuş durumda.