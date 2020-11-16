Güneyde, Türkiye’den geldikleri iddia edilen 24 kaçak mülteci

Pahiammo”(Paşiammo) ile “Kokkina” (Erenköy) arasındaki sahil bölgesinde, Türkiye’den geldikleri iddia edilen 24 kaçak mülteci tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 16’sı erkek, 3’ü kadın ve 5’i çocuk 24 mültecinin Cuma gecesi, Türkiye limanından tekneye binerek Paşiammo ile Erenköy cebi arasındaki ıssız bölgeye indirildiklerini ve buradan kıyıya çıktıklarını kaydederek, Rum polisinin mültecileri bölgeden aldığını yazdı.

Gazete, mültecilerin sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından karakola götürüldüklerini ve ifadelerinin alındığını belirtti.

Haberde, mültecilerin polise verdiği ifadede, tekneye binebilmek için “Türk tacire” 1500 ile 2 bin dolar arasında para ödediklerini söyledikleri iddia edildi.