Güneyde Ulusal Konsey toplantısının sonuçlanması için istişareler sürüyor

Rum Ulusal Konsey toplantısının tarihinin belirlenmesi süreciyle ilgili istişareler Salı gününden beri devam ediyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in bu istişarelerde siyasi liderleri 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği gayri resmi görüşme konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.



Siyasi liderlerin uygunluklarına göre, toplantının gelecek hafta Trodosta’ki başkanlık yazlık konutunda ya da ay sonu Lefkoşa’da başkanlık sarayında devam etmesi olasılığı bulunuyor. Her durumda Anastasiades 27 Ağustos’ta Dünya Kıbrıslılar Diaspora Konferansının çalışmalarının açılışını yapmak amacıyla Lefkoşa’da bulunacak.



Aynı anda, Ulusal Konsey toplantısının sonuçlandırılması ya daha sonraki bir tarihe ertelenmesininde katalizör bir rol oynayabilecek olan BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute’nin Kıbrıs’a geliş tarihi hala belli olmamaya devam ediyor.

Bu aşamada, genel politika konularını ele alacak olan bakanlar kurulu toplantısının 21 Ağustos’ta Trodosta gerçekleştirilmesi kesinlik kazanmış durumda.

