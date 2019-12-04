Güneyde yeni kabine yemin etti

Güney Kıbrıs kabinesine giren 4 yeni bakan, dün düzenlenen yemin töreniyle görev başı yaptı.

Politis gazetesi, yemin töreninde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gerekli reformların hayata geçirilebilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılmasını istediğini ve yeni bakanlardan, vatandaşlara saygı göstermelerini, ayrıca vatandaşla sık sık temas halinde olmaları talebinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, yapılacak reformlar arasında Genel Sağlık Sistemi, adalet, kamu hizmetleri, yerel yönetimler, eğitim sistemi ve kalkınma planları alanlarındaki reformların bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in yeni bakanlara ve komiserlere görevlerinde başarılar dilediğini belirtti.

Maliye Bakanlığı’na İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Konstandinos Petridis; İçişleri Bakanlığı’na DİSİ Lefkoşa Milletvekili Nikos Nuris, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Ayia Napa Belediye Başkanı Yiannis Karusos, Eğitim Bakanlığı’na Rum Hükümet Sözcülüğü görevinde bulunan Prodromos Prodromu atanmıştı.

Rum Hükümet Sözcülüğü görevine ise avukat Kiriakos Kusios, Hükümet Sözcü Yardımcılığına Panayotis Sendonas ve Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Kostas Habiauris, Dağlık Bölgelerin Geliştirilmesi Komiserliği’ne getirilmişti.