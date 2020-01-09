Güneyde Zuhuri Camisi avlusu genişletiliyor

Larnaka’da bulunan Zuhuri Camisi bina kompleksinin restore edilmesi ve avlusunun genişletilmesi amacıyla, dün ihaleye çıkıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Larnaka Belediyesi’nin açıklamasına dayanarak Zuhuri Cami bina kompleksinin, avlu, binalar, cami ve eski Kıbrıslı Türk pazarından oluştuğunu anımsatırken, bu yapıtın, Larnaka’nın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Habere göre yapılacak olan çalışma, Kıbrıs Türk pazarı da dahil olmak üzere avlunun genişletilmesini, cami karşısındaki binaların katında bulunan misafirhanenin bakım ve restorasyonunu, ayrıca avlu tarafındaki tüm binaların cephelerinin bakımını kapsıyor.

Gazete çalışmanın 18 ay içerisinde bitirilmesinin öngörüldüğünü bununla birlikte çalışma bütçesinin 2 milyon 870 bin Euro olmasının hesaplandığını da yazdı.