Güneyden adli haberler

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen adli olaylar bugün Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Holiganlık Geri Döndü” başlıklı haberinde, Anorthosis-Apollon futbol takımları arasındaki karşılaşmanın yapıldığı stat çevresinin kısa bir süre içerisinde savaş alanına dönmesi neticesinde 20 yaşındaki bir gencin yaralandığını yazdı.

Bahse konu gencin, holiganların neden olduğunu evinin yanındaki söndürmeye çalıştığını yazan gazete 20 yaşındaki gencin, molotof olduğuna inanılan yanıcı maddenin kıyafetlerine sıçraması sonucunda yandığını belirtti.

Bahse konu gencin vücudunun yüzde 45’inin yandığını belirten gazete durumunun ciddi ancak stabil olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Baf’a bağlı Kili Muhtarlığı’na ait aracın ve yine muhtarlığa ait para kasasının çalındığını yazdı.

Aracın, Mesoyi köyünde polis tarafından tespit edildiğini yazan gazete içerisinde 500 Euro bulunan para kasasının ise henüz bulanamadığını belirtti.

Habere göre polis olayla ilgili geniş çapta araştırma başlattı.

Fileleftheros gazetesi başka bir haberinde 33 yaşındaki Nepal asıllı kişinin, alkol tesiri altında Baf’ta ikamet etmekte olan bir polise ait eve taş attığını yazdı.

Habere göre bahse konu Nepalli polis tarafından tutuklandı.