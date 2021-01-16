Güneyden Covid 19 ile ilgili gelişmeler

Güney Kıbrıs’ta dün uzun bir süreden sonra korona virüsünden ölüm meydana gelmediği ve vaka sayılarındaki düşüşün de sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü tedavi görenlerin sayısının ise oldukça fazla olduğunu yazan Alithia gazetesi, şu an 200 kişinin tedavi görmekte olduğunu, bunlardan 57’sinin durumunun ciddi olduğunu ve durumu ciddi olanların 36’sının ise yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 11 bin 163 test sonucunda 244 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 28 bin 609’a ulaştığını yazan gazete, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 166 olduğunu anımsattı.

GELECEK OLAN AŞILARDA AZALMA OLACAK

Öte yandan gazete, Rum Sağlık Bakanlığının, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketinden dün aldığı bilgilendirmenin ardından, şirketin gerçekleştireceği kapasite artırımı yüzünden, önümüzdeki dönem içerisinde tüm AB üye devletlerine teslim edilecek olan aşı miktarlarının geçici olarak azalacağını açıkladığını yazdı.

Aşı miktarındaki azalmanın, Ocak ayının ikinci yarısından Şubat başına kadar olan sevkiyatları etkileyeceğini fakat bunun 2021 yılının ilk 3 ayında teslim edilecek olan toplam aşı miktarını etkilemeyeceğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’la ilgili olarak ise, bu durumun önümüzdeki hafta için yapılması planlanan aşıları etkilemediğini belirtti.

27 Aralık’tan bu yana aşılanan kişilere yapılacak olan ikinci doz aşılamanın başlaması konusunda ise, 2’inci doz aşıların hali hazırda depolanmış olduğunu ve aşı programının kesintisiz süreceğini kaydeden gazete, Rum kesiminin 18 Ocak’ta 3 bin 510 doz aşı teslim almasının beklendiğini ve bunun başlangıçta ise 6 bin 825 olduğunu ifade etti.

Öte yandan gazete, “Pfizer” aşılarının bin kişilik ilk dozunun, pazartesi günü sabah 8.30’da Metehan sınır kapısından Kıbrıs Türk tarafına teslim edileceğini de ekledi.

ANASTASİADİS’E PAZARTESİ GÜNÜ İKİNCİ DOZ AŞI YAPILACAK

Politis gazetesi de haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e önümüzdeki Pazartesi günü koronavirüs aşısının ikinci dozunun yapılacağını belirtti.

TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YAŞ ORTALAMALARINDA DÜŞÜŞ

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ta korona virüsüne yakalanan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin yaş ortalamalarında son günlerde bir düşüş olduğunu yazdı.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin yaş ortalamalarının 60-70 civarında olduğunu yazan gazete, yoğun bakım haricinde tedavi görenlerin sayısının ise son günlerde 55’lerde olduğunu belirtti.

Gazete şu an Lefkoşa Rum kesiminde 42 ve 47 yaşlarında iki kişinin de korona virüs tedavisi görmekte olduğunu ekledi.