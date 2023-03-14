Güneyden polisiye haberler

Baf’ta Gavur Taşı olarak bilinen Afrodit Kayalıkları’nda geçtiğimiz gün düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Baf sakini 28 yaşındaki Lesya Bykova’ya yapılan otopsi sonucunda ciddi bulgulara rastlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi Ukraynalı kadının, yapılan otopsi neticesinde boğularak öldürülme ve cinsel istismara dair bulgulara rastlanıldığını yazdı.

Gazete polisin, otopsi sonrasında, Bykova ile Afrodit kayalıklarında bulunan ve kadının selfie çekmeye çalışırken dengesini kaybederek kayalıklardan düştüğünü iddia eden, kadının 31 yaşındaki arkadaşını da şüpheli olarak tutukladığını belirtti.

Habere göre Yunan pasaportuna sahip 31 yaşındaki adam Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet ediyor ve kendisine yöneltilen suçlamaları da ret etti.

-“Polemidya” (Binatlı) Belediye binasına tehdit içerikli mesajlar

Öte yandan Haravgi gazetesi Limasol’a bağlı Aşağı Polemidya(Binatlı) belediye binasının duvarlına geçtiğimiz hafta sonu tehdit içerikli mesajlar yazıldığını belirtti.

Gazete, belediye binasının giriş kısmındaki duvarlarda “bizimle misiniz yoksa karşımızda mısın? Lampratzia’yı(büyük ateş) sadece biz komuta ediyoruz” şeklindeki yazıların bulunduğunu yazdı