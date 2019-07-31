Hellas Sat 4 uydusunun kontrolü

Hellas Sat 4 uydusunun tam kontrolünün,”Köfünye”’deki (Geçitkale) uydu merkezinin Rum uzmanları ile Atina’da Koropi bölgesinde bulunan benzer merkezdeki Yunan uzmanlarına geçtiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Hellas Sat 4 uydusunun tam kontrolünün, bu hafta başından itibaren, Rum ve Yunan uzmanların tam kontrolüne geçtiğini yazdı.

Gazete söz konusu uydunun faaliyete geçtiğini ve Avrupa, Doğu Akdeniz ve Güney Afrika’da hizmet sunabileceğini de belirtti.