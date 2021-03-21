Hellim için 26 Mart'ta oylama yapılacak

Hellimin, Menşei Adı Korunmuş (PDO) ürün yapılması ve Güney Kıbrıs’a geçişinin sağlanması sürecinde, 26 Mart’ta Avrupa Komisyonunda komitede bir oylama yapılacağı kaydedildi.
Komisyonun, hazırlanan tasarıyı üye ülkelerle paylaşma noktasında olduğu, 26 Mart’ta Kalite Komitesinde oylama yapılması için sürecin devam ettiği belirtildi.
PDO ile ilgili önerge, bir paket şeklinde, Avrupa Birliği Hijyen ve Gıda Güvenliği Standartlarına tamamen uyumlu bir şekilde imal edilmesi halinde, hellimin Güney Kıbrıs’a geçişini de içeriyor.