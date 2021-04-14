Hellim kararının uygulanmasındaki gecikmenin ana nedeni

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Hellim/Halloumi ile ilgili tescil kararının uygulanmasının 1 Ekim 2021’e ertelenmesinin nedenini, Rum yönetimi ile hukukî istişarelerini tamamlaması için Bureau Veritas’a zaman tanımak” olarak açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Ferrer dün düzenlediği basın toplantısında, hellim ile ilgili tüzüğün önceki gün benimsendiğini ve yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe gireceğini ancak pratikte uygulanmasının 1 Ekim itibarıyla başlayacağını söyledi.

Bunun ana nedenini ise “Bureau-Veritas’a Rum yönetimi ile hukukî istişarelerini tamamlayıp bir denetleme planı sunması için zaman tanımak” olarak açıklayan Ferrer, şunları söyledi:

“Bu, Yeşil Hat’tın her iki tarafındaki üreticilerin de pratikte uygulamaya geçilecek gün itibarıyla Menşe Adı Korumalı Ürün şartlarını yerine getirdiklerini tescil edebilmeleri ve Hellim/Halloumi’nin piyasaya sürülmesine herhangi bir boşluk olmamasını sağlayacak. Bu gecikme stoklarındaki, Hellime uygun olmayan ürünleri satmaları için Kıbrıslı olmayan üreticilere zaman tanıyacak.”

Gazete, Avrupa Komisyonu ve Dış Eylem Dairesi Sözcüsü Peter Stano’nun ise “Yüksek Temsilci Josep Borrell Kıbrıs ile ilgili konuların halledilmesine dair önemli kararı selamlıyor” dediğini yazdı.

Fileleftheros, “Stoklar İçin Zaman Veriliyor… Borrell Hellimin Tescil Kararını Selamlıyor” başlıklı haberinde, hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescil kararının Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayımlandığını, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in imzasının yer aldığı uygulama yönetmeliğinde “hellim isminin korunması, 9 Temmuz 2021 tarihli kararla Kıbrıs tarafından verilen 20 yıllık geçiş dönemine tabidir” ifadesinin yer aldığını yazdı.

Habere göre Sağlık Komiseri Stella Kiriakidu’nun imzasını taşıyan ve AB üyesi devletlere hitap edilen karar yönetmeliğinde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Kıbrıs Cumhuriyeti, ürün üretim zincirindeki gıda güvenliği ve hayvan sağlığı ile ilgili Birlik şartlarına uyumun güvenceye alınması için gereken bütün gözetim ve denetlemelerin yapılması için gerekli yetkileri, yetkilendirilmiş örgüte vermesi gerekir. Yetkilendirilmiş örgütün Kıbrıs Cumhuriyeti’ hükümetine karşı sorumlu olması, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da yetkilendirilmiş örgütten verilecek raporların kopyasını alması gerekir. Kararda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin denetimi dışında bulunan bölgeleri ayıran hat üzerinden ticaret yapılmasından önce uyulması gereken bir dizi şart tanımlanıyor.”

Haravgi haberi “Hellim Dosyasının Uygulanmasındaki Rötarın Nedeni Hukukî” başlığıyla aktardı.