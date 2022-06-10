Hellimin MİK ürün kapsamının iptali riski artık kalktı

Güney Kıbrıs’ta, hellimin Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak tescil ettirilmesinin ardından, standarda uygun üretim yapılmaması yüzünden yaşanan, hellimin MİK ürün kapsamının iptali riskinin artık kalktığı bildirildi.

Fileleftheros, peynir üreticileri ile görüşerek MİK standardında üretime başlanması konusunda anlaşmaya varan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 16 Haziran Perşembe günü de Başsavcılığın MİK standardında hellim üretimine dair görüşünün masaya yatırılacağı Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıda, küçükbaş hayvan besiciler ile sektörün sürdürülebilirliğini görüşeceğini yazdı.

Habere göre peynir üreticileri MİK hellim üretimi yapabilmek için şart olan, -Rum yönetiminin görevlendirdiği- Bureau Veritas isimli uluslararası kuruluşun denetim ve lisans mekanizmasına katılma şartını yerine getirmeyi kabul etti.

Şu ana kadar bu sisteme, toplam hellim üretiminin yüzde 8’ini gerçekleştiren 32 peynir imalathanesi ve toplam bin 500 profesyonel hayvancıdan bininin katıldığı bilgisini veren gazete, “Bu da MİK hellimin iptalinin artık zor olmasını sağladı” ifadesini kullandı, şunları ekledi:

“İlgili tüzüğün 54’üncü paragrafı tahtında bir MİK ürünün iptali Komisyon’un inisiyatifi veya yasal çıkar sahibi özel veya tüzel kişiliğin talebi üzerine, ­sadece şu iki durumda mümkündü: Standart şartları üzerinde anlaşmaya varılmaması. En az 7 yıl süreyle piyasaya; garantili geleneksel özel ürün veya menşe ismi korumalı veya coğrafi işareti korumalı damgalı ürün sürülmemesi.

1 Ekim 2021’den sonra, Bureau Veritas’ın da teyidiyle çok az sayıda peynir üreticisi tarafından olsa da MİK hellim üretiliyor olması nedeniyle bugün bu iki şart ve hellim dosyasının bütün şartları tam olarak yerine getirilmiş oluyor.”