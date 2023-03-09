Hristodulidis bugün Stewart ile görüşüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün öğle saatlerinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bir araya geleceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Diyalog Yerine, Şikayete Hazırlanıyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın liderlerle yapacağı görüşmelere yer verirken Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına atıfta bulunarak diyalog yerine şikayetlerde bulunmaya hazırlandığını” savundu.

BM Genel Sekreterinin, diyalog süreci dışında Rum Yönetimi Başkanı ile görüştüğü zaman, Kıbrıs Türk liderini de görmesi gerektiği şeklindeki algının Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştüğünde Kıbrıs Türklerinin liderini de görmesi gerektiği algısının BM tarafından pekiştirilmesinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “yerleşik uygulama ve karşılılık esasından” bahsetmesine yol açtığını yazan gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi durumunda 2021 Haziran ayında olduğu gibi kendisiyle de görüşmesi gerektiğine atıfta bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Kıbrıs sorununda diyalog sürecine nasıl katkı koyacağını düşünmek yerine yarın Colin Stewart’a ve gelecek hafta Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’ya sunacağı şikayet listesini hazırladığı” iddiasında bulundu.

Gazete haberinde Stewart’ın, Cumhurbaşkanı Tatar ile yarın görüşeceğini de yazdı.