Hristodulidis’in canlı yayında tartışmaktan kaçması manşetlere konu oldu

Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’in, Eylül ayında RİK kanalında yapılacak canlı yayın tartışmasına katılmaktan kaçması, bugünkü Rum gazetelerine manşet oldu.

Haravgi gazetesi “Nikos Hristodulidis Debate’ten (münazara) Korktu ve Saklandı” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in bu tutumunun diğer adayların tepkisine neden olduğunu yazdı.

Haberde, bir diğer aday olan Andreas Mavroyannis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, görüşlerini halkla saygı çerçevesinde paylaşmakla yükümlü olduklarını söylediği ifade edildi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Politis gazetesi: “Küçük Düşme Korkusu Yüzünden Debate’ten Kaçtı”

Alithia gazetesi: “Erken Pes Etti… Siyasi Analizciler Soruyor: Böyle mi Ülke Yönetecek?”

Fileleftheros gazetesi: “Debate’ler İçin Fitili Ateşlediler… Hristodulidis’e Tepkiler”