Hristodulidis’ten Brexit açıklaması: “Düzensiz Brexit’e hazırız"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın düzensiz Brexit’e hazır olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in dün, Meclis Dış İlişkiler Komitesi’ni, olası bir düzensiz Brexit durumunda neler yapılabileceğine ve hükümetin bu konuda aldığı tedbirlere dair bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, arzularının Brexit’in normal seyriyle gerçekleşmesi olduğunu; ancak bunun gerçekleşmemesi halinde de, Güney Kıbrıs’ın en az şekilde etkilenmek üzere gereken her şeyi yaptığını söyledi.