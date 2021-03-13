İngiltere Başbakanından "Federasyon" açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “ülkesinin iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünden yana olduğunu” açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Yunanistan’da yayınlanan “Ta Nea” gazetesine açıklamada bulunduğunu, açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Johnson’ın, Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasından yana olduklarını dile getirdiğini yazdılar.

Habere göre Johnson, ülkesinin “uluslararası alanda kabul görmüş, siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu iki kesimli federasyon ve Avrupa Konseyi kararlarında belirtilen parametrelere dayanan bir çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü” belirtti.

“Bu parametrelerin yeterince geniş olduğunu ve bir dizi çözüm içerdiğini” de öne süren Johnson, “Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için bölgedeki ortakları ve BM’yle birlikte çalışmaya devam edecekleri” ifadesini kullandı.