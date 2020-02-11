İngiltere'de yaşayan Rumlardan Bakana mektup

İngiltere’de yaşamını sürdüren 15 Kıbrıslı Rum’un, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bir mektup göndererek, ileri sürdükleri “Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetlerinin” sona ermesi için, İngiltere hükümetinin yardımı ve desteğini istedikleri haber verildi.

Fileleftheros ve Haravgi gazetelerinde yer alan habere göre, Mektupta Türkiye’yle ilgili başka iddialar da yer alırken, mektup Muhafazakâr Partinin Lordlar Kamarasındaki üyeleri ile 23 İngiliz milletvekiline de iletildi.