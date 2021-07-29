İngiltere’nin girişimlerinin başarısız oldu iddiası

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması kararına dair istişareler sürerken, BM Güvenlik Konseyi içerisinde “güçlü bir bloğun, İngiltere’nin UNFICYP kararıyla ilgili planlarını bozduğu” ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberi “İngilizlerin Kuyruğunu Kestiler- BM Güvenlik Konseyi İçerisinde Güçlü Bir Blok İngilizlerin UNFICYP Kararıyla İlgili Planlarını Bozdu- New York’ta Yeni Bir Diplomatik Korku Filmi” başlığıyla manşetten verdi. Haberde, İngilizlerin, BM Güvenlik Konseyi’nden Kıbrıs sorunuyla ilgili “sorunlu ifadeler” geçirme konusundaki ikinci girişiminin karşısında diğer dört BM Güvenlik Konseyi daimi üyesini bulduğunu yazdı.

ABD’nin bu durumda da İngiliz yönlendirmelerine güçlü bir şekilde engel olduğunu yazan gazete, geçmişte ABD ile İngiltere’nin Kıbrıs sorunu konularında “ortak duruş” sergiledikleri göz önüne alındığında, bu durumun Rum kesimi tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret etti.

İngilizlerin hareketlerine Çin, Rusya ve Fransa gibi diğer daimi üyelerin de sert tepki gösterdiğini yazan gazete, Meksika, Hindistan, İrlanda ve Estonya’nın ise destekleyici yönde hareket ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözüm temeline atıfta bulunan paragrafın içeriği konusunda yoğun bir perde gerisi gerçekleştiğini yazan gazete, İngiltere’nin bu hususta “sorunlu ifadeler” kayda geçirmeye çalıştığını, bunun ise BM Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunluğunun tepkisine neden olduğunu belirtti.

ABD, Rusya, Çin, Fransa, İrlanda, Meksika ve Estonya’nın, Kıbrıs sorununun çözüm şekline atıfta bulunan paragrafın üslubunun, Ocak ayındaki istişarelerde hem fikir olunan üslupla aynı olmasını istediklerini yazan gazete, önsözde yer alan 4’üncü paragrafta büyük mücadele verildiğini belirtti.

Önsözde yer alan 4’üncü paragrafın “sürtüşme noktası” olduğunu ve İngilizlerin önsözde yer alan 4’üncü paragrafa “ortak zemin arayışının, iki tarafın da endişelerini göz önüne alacağına” dair bir ifadeyi dahil etmek istediklerini kaydeden gazete, bunun “Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için işgal rejiminin eşit bir devlet varlığı olarak tanınmasına dair Türk taleplerinin kabul edilmesine gönderme yapacağını” öne sürdü.

ABD’nin İngiltere’den taslak üzerinde düzeltici değişiklikler yapmasını istediğini de yazan gazete, ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından bir hafta önce Maraş konusunda yayımlanan açıklamada yer alan verilerin, raporda ilgili paragraflara dahil edilmesi yönünde bir talebi olduğunu belirtti.



Bu durumda da, talep edilen şeyin Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğine açık bir şekilde atıfta bulunulması olduğunu kaydeden gazete, Çin, Fransa, Hindistan, İrlanda ve Estonya’nın ABD’nin bu yöndeki tezini desteklediklerini ifade etti.İngilizler tarafından karar taslağında yapılan değişikliklerin BM Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunluğunu memnun etmediğini yazan gazete, Çin’in karar taslağının üslubunu “sorunlu” olarak nitelediğinden söz ettiğini yazdı.Gazete, Rum kesiminin değişiklik yapılması konusunda baskı yaptığı 3 paragrafı kısaca şöyle özetledi:“Önsözde yer alan 3’üncü paragrafta, İngiltere, 5+1 formatında gerçekleştirilen gayri resmi konferansla ilgili olarak, BM Güvenlik Konseyi’nin, iki tarafın gayri resmi müzakerelerin yinelenmesi için yeterli ortak zemini bulmayı başaramamalarını üzüntüyle karşıladığının belirtilmesini istedi. Yeni metinde ise iki tarafla ilgili eşitleyici ifade çıkarıldı ve ‘Güvenlik Konseyi, görüşmede (5+1), resmi müzakerelerin yinelenmesine izin verecek tatmin edici ortak zeminin bulunamamasını üzüntüyle karşılıyor’ denildi.Büyük mücadelenin verildiği önsözün 4’üncü paragrafında ise, ilk önce ‘aranan ortak zeminin, iki tarafın da endişelerini ele almak için olduğunu’ belirten ifade çıkarıldı. Paragrafın sonundan, İngilizlerin eklediği bir ifadenin çıkarılması ise daha ciddiydi. İngiltere ‘ilgili kararlarda tanımlandığı üzere iki kesimli iki toplumlu federasyonun parametreleriyle’ ilgili ifadeye, bu parametrelerin bir dizi pratik ve hukuki düzenlemeyi desteklemek için oldukça geniş kapsamlı olduklarını belirten bir ifade eklendi. İkinci taslakta bu şöyle ifade edildi: Bu parametrelerin bir dizi düzenleme için net bir çerçeve ekledikleri not ediliyor.Önsözün 7’inci paragrafında ise, Maraş’la ilgili bir değişiklik kabul edildi. Burada, bir yandan 23 Temmuz’da yapılan BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasına yapılan atıf ekleniyor, diğer bir yandan da Başkanlık açıklamasının ‘Maraş’la ilgili olarak Türk ve Kıbrıs Türk liderler tarafından 20 Temmuz’da yapılan açıklamayı kınadığına, aynı zamanda bu eylemlerin derhal geri alınmasını istediğine’ işaret ediliyor.”Nihai metnin BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü toplantısında oylamaya sunulacağını yazan gazete, çıkacak kararla birlikte, UNFICYP’in görev süresinin uzatılacağını ekledi.Konuyla ilgili haberler Alithia’da “İngiltere’nin UNFIYCP’le İlgili Entrikaları Kabul Edilmedi- Kıbrıs’ın İstediği Değişiklikler Memnuniyetle Karşılandı- Karar Bugün Kabul Ediliyor,” Haravgi’de ise “UNFICYP Kararı Nefes Nefese- BM Güvenlik Konseyi Üyelerinin Baskısının Ardından İngiltere İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonla İlgili İfadeleri Değiştirdi” başlıklarıyla yer buldu.