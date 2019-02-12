İsrail Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'ta

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunmak amacıyla adaya geldi.



Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, yaptığı açıklamada, Reuven Rivlin ile Anastasiades arasında gerçekleştirilecek görüşmenin merkezinde üçlü işbirliği çerçevesinde enerji iş birliği, güvenlik konuları, siber güvenlik, bölgesel konular ve Kıbrıs sorununun yer alacağını söyledi.



Konuk Cumhurbaşkanı salı sabahı Başkanlık Sarayında Anastasiades ile baş başa görüşecek, devamla iki ülkenin heyetleri arasında görüşmeler yer alacak ve daha sonra basına açıklamalarda bulunulacak.



Cumhurbaşkanı’nın konuk Cumhurbaşkanı Rivlin onuruna vereceği resmi yemeğe Temsilciler Meclisi Başkanı ve siyasi liderler de katılacak. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Rivlin, Kıbrıs- İsrail dostluk anıtını ziyaret edecek.