İsrail’de yeni doğal gaz yatağı bulunması Güney Kıbrıs’a ihracatı gündeme getirdi

“Energean” şirketinin, İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yeni bir doğal gaz yatağı bulunduğunu açıkladığı, bu açıklamanın ardından söz konusu doğal gazın Güney Kıbrıs’a ihraç edilmesi senaryolarının gündeme geldiği bildirildi.

Alitihia ve diğer gazeteler, İsrail MEB’inde araştırma çalışmaları yürüten “Energean” şirketinin, büyüklüğü 7-15 milyar metreküp (bcm) değerlendirilebilir doğal gaz bulduğunu açıkladığını yazdı.

Gazete, şirket tarafından yapılan açıklamada, bulunan doğal gazın ülke içerisindeki satışlarla değerlendirilmesi ihtimalinin yanı sıra Güney Kıbrıs’ta “Vasiliko” bölgesine yerleştirilecek sıvılaştırma tesisine veya Mısır’daki ihraç edilmesinin de gündeme gelebileceğinin ifade edildiğini aktardı.