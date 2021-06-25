Jean Pierre Lacroix, adada temaslarda bulunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’nın dün adaya geldiği ve bir dizi temasta bulunacağı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alana habere göre, Lacroix’nın Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaretini tamamladığı ve dün Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

Lacroix’in temasları çerçevesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüştüğünü yazan gazete, Lacroix’in 4 gün sürecek ziyareti sırasında iki toplumun temsilcileriyle de görüşeceğini ifade etti.

Lacroix’nın, Barış Gücünün ara bölge boyunca konuşlandığı “önemli yerleri” ziyaret edeceği de kaydedildi.