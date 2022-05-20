Kapalı Maraş için "uluslararası hukukun savunucusu görünenler" nezdinde girişim

Turizm sezonu öncesinde kapalı Maraş'ta bir plajın daha kullanıma açılması yönünde yürütülen çalışmalarını "yeni meydan okumalar" olarak niteleyen Rum yönetiminin, "uluslararsı hukukun savunucusu görünenlere" yönelik girişimlerde bulunacağı bildirildi.

Fileleftheros "Girişimlerle Cevap... Kıbrıs Maraş'taki Yeni Meydan Okumalar Konusunda 'Uluslararası Hukukun Savunucularına' Yöneliyor" başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in "yeni kabul edilemez meydan okuma" diye nitelediği çalışmaların "gözden kaçmasına müsaade etmeyeceklerini" söyledi. Rum liderin "Bugün uluslararası hukukun savunucusu görünenler nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız" dediği kaydedildi.

Habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Şeyh Halifa Bin Zayed al Nahyan'ın ölümü dolayısıyla açılan taziye defterini imzalamak üzere Güney Kıbrıs'taki BAE büyükelçiliğini ziyareti çerçevesinde konuşan Anastasiadis, "uluslararası hukukun savunucusu görünenler" ifadesiyle ne kast ettiğini şu şekilde izah etti:

"Bir ülkenin egemenliğini ihlali öne çıkarılırken başka bir ülkenin, özellikle de gerek uluslararası toplumu, gerek NATO'daki müttefiklerini, gerekse gelecekte ortağı olmayı arzuladığı Avrupa ülkelerini sürekli kışkırtmasının görmezden gelinemeyeceği ilkesinde ısrarımızı sürdüreceğiz."

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaparak, son ABD ziyareti ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi hakkında bilgi de alan Anastasiadis, Miçotakis'in gerek Doğu Akdeniz'de barışla ilgili konuları ortaya koyma şeklinden, gerekse Kıbrıs sorununu "öne çıkarma şeklinden" memnuniyet duyduğunu söyledi.

Alithia haberi manşetten "Maraş'ta Daha Derine... İşgal Makamları Sahilin Bir Parçasını Daha Açıyor" başlığıyla aktardı. Kapalı Maraş'ı açma planını parça parça, "yatırımcıları çekmek için meşruiyeti tezahür ettirip" hayata geçiren Türk tarafının, "bölgenin iadesi ve Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki her perspektifi yıktığı" yorumu yapıldı.

Gazeteye göre, sözde "Maraş Belediye Başkanı" Simos Yoannu Türkiye'nin Maraş ile ilgili BM kararlarını "ihlal ettiğini" savunarak, uluslararası unsurun Türkiye'yi durdurmakta aciz kaldığını söyledi. Kapalı Maraş'ın "salamlaştırılmaya" (dilimlenmeye) devam ettiğini" ve bu durumun 3 yıl önce başladığını söyleyen Yoannu, "Biz uyarmıştık. Büyük güçler tarafından gerekenler yapılmazsa Golden Sands'a kadar devam edecek. Hedefleri, sahilin tamamen turistik maksatlarla kullanmak. Başka ülkelerden turist çekmek için ambargoyu da kullanmak" ifadesini kullandı.

Yoannu Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüştüğünü ve kendisinden BM, AB ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerine acilen mektup gönderilmesini istediğini kaydetti.

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, yeni çalışmaları "yeni işgal" olarak niteledi. AKEL ise Rum yönetimini, kapalı Maraş ile ilgili projelerin kınanması için gerekli uluslararası girişimlerde bulunmaya ve Kıbrıs sorunu kapsamlı sözüm müzakerelerinin "uzlaşılmış zemin çerçevesinde" yeniden başlaması için inisiyatifler almaya çağırdı.

DİKO, DİPA, EDEK ve Ekologlar da Rum yönetimine "derhal tepki gösterme" çağrısında bulunarak "sahilde bir parça daha açılırsa, bu yeni ve çok olumsuz bir gelişme olacak. Hükümet kararlı ve caydırıcı olmalı. Şifahi kınamalar yapılanları durdurmuyor, önlem alınması şart" görüşünü ortaya koydu.