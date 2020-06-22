Kapıların açılması Rum basınında geniş yer buldu

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının ilk olarak Kıbrıs Rum tarafınca açılması ve ardından KKTC Bakanlar Kurulu’nun dün akşam aldığı karar Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Özü Olmayan İmaj Oyunu – Sağlam Sinir Gerektiren Satranç – Kıbrıslı Türkler Bugünden İtibaren Beş Barikatı Açıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunun, “taraflardan birinin diğerini takip ettiği bir satranç oyununa dönüştüğünü” yazdı.

Gazete, KKTC Bakanlar Kurulu’nun dün akşamki kararıyla Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler ve Pile sakinleri için beş sınır kapısından geçiş izini verme kararını erkene almayı kararlaştırdığını belirtirken, KKTC makamlarının Kıbrıs Rum tarafından farklı olarak, Lokmacı barikatını açma ve sadece ilk geçişte PCR testi sunma şartı getirmeyi de kararlaştırdığını vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının ise her geçişte PCR testi istemekte olduğunu hatırlatan gazete, Rum tarafının bu kararı, Türkiye’den KKTC’ye 1 Temmuz’dan itibaren karantina şartı olmaksızın girişlerin başlayacak olması sebebiyle aldığını öne sürdü.

DÜNKÜ GEÇİŞLER

Gazete haberinin devamında, Kıbrıs Rum tarafının kararının ardından dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a, saat 15:00’a kadar, 39 Kıbrıslı Türk ve 5 yabancı uyruklunun geçiş yaptığını aktardı.

Yabancı uyruklu 5 kişinin Güney Kıbrıs’a geçerek, mevcut uçuşlarla adadan ayrıldıklarını öne süren gazete, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ise 29 Kıbrıslı Türk ile bir Bulgaristan vatandaşının geçiş yaptığını belirtti.

KKTC makamlarının dünkü geçişlerde sadece Anastasiadis-Akıncı uzlaşısındaki kategorilerdeki kişilerin geçişine izin verdiğini ve iki ayrı olayda, Yunanca PCR testi sunanların geçişine ise müsaade etmediğini vurgulayan gazete, KKTC makamlarının test sonuçlarının İngilizce olması gerektiği uyarısında bulunduklarını aktardı.

Gazete ayrıca, KKTC yaşayan Kıbrıslı Türklerin özel sektörde PCR testi yapmaları imkanının bulunmadığını ancak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın talimatıyla bu durumun da değişmesinin beklendiğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Kıbrıslı Rumlara Engel – İşgal Makamları Dün Barikatlardan Geçmelerine İzin Vermedi – Sadece Sebebi Olanlar Gitti – İşgal Oyunları” manşet ve iç sayfalarından geniş şekilde yer verdi.

Gazete, KKTC makamlarının, PCR test sonuçları Yunanca olmayan Kıbrıslı Rumların geçişine izin vermemesini “yine bilindik oyunlara başvurma” şeklinde lanse etti.

Kıbrıs Rum makamlarının, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olması sebebiyle” Türkçe yazılmış PCR testlerini kabul ettiğini öne süren gazete, kapılardan dünkü geçişlerin sınırlı kaldığını da vurguladı.

Haberde, BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, “barikatların işleyişine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini” söylediği de aktarıldı.

Habere göre Sıddık, “en büyük önceliğimiz, vatandaşların ara bölgede bulundukları sırada güvenliklerini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Çok Az Geçiş Fazla Eziyet”.

Alithia: “Dünkü Geçişler Kısıtlı”.