Karma evlilik mağdurlarının eylemi Rum basınına da yansıdı

Sadece bir tarafın "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, "Kıbrıs Cumhuriyeti" ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurlarının dün, Güney Lefkoşa’da yaptıkları eylem, Rum basınına da yansıdı.
Haber, Fileleftheros gazetesinde “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklar Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığını Hak Ediyor”, Politis gazetesinde de “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklardan İçişleri Bakanlığı’na Yürüyüş” başlığıyla yansıtıldı.Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022, 16:42