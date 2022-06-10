Karusos Abramoviç’in uçakları için araştırma başlatılması talimatı verdi

Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs’taki şirketler vasıtasıyla alındıkları FBI raporuyla belgelenen Rus Oligark Roman Abramoviç’e ait iki lüks uçak için araştırma başlatılması talimatı verdi.

Fileleftheros gazetesi, dünkü sayısında manşetten aktardığı ilgili haber sonrası, Karusos’un 410 milyon Euro değerindeki iki lüks uçağın Güney Kıbrıs'la bağlantısının tam olarak ne olduğunun ve bu hususta herhangi bir illegal işlem yapılıp yapılmadığının tespit edilmesini istediğini yazdı.

Haberde, Abramoviç’in bu uçakları “Finservus Trustees LTD” ve “The Europa Settlement Trust” ismini taşıyan ve merkezleri Güney Kıbrıs’ta bulunan şirketler vasıtasıyla elde ettiği ifade edildi.